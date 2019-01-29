"صلاح" يتصدر غلاف "أنت البطل".. "صورة"

نشر اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة غلاف كتاب "أنت البطل"، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور "إنستجرام".

وقد أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للأطفال من سن 10 لـ 15 سنة، المجموعة القصصية التي يقدم فيها الأيقونة المصرية محمد صلاح كبطل للقصة ضمن حملة (إنت أقوى من المخدرات).

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، غادة والي، دشنت من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتى قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.