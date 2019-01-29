البشير: يعلن عن وقف إطلاق النار في جنوب كردفان

أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن وقف مفتوح لإطلاق النار حتى يتحقق السلام في جنوب كردفان، في الوقت الذي دعا فيه الحركة الشعبية قطاع الشمال للانضمام إلى السلام بقوله: (إنهم أهلنا وأخوانا)، وأضاف قائلاً: (نتمنى أن يكون اللقاء القادم للاحتفال بالسلام في كاودا).

وقال البشير مخاطباً حشداً في كادقلي أمس، إن الولاية استهدفت لتخريب النسيج الاجتماعي، وأردف قائلاً: (في أي مكان بجيب السلام نمشي ليه، وأي ثمن يأتي بالسلام سندفعه).

وتابع: (منذ اليوم سوف نعمل ونجيب السلام للمنطقة في وقت وجيز)، وتعهد بتنفيذ تطلعات مواطني الولاية في التنمية والخدمات.

ومن جهته قدم والي جنوب كردفان أحمد إبراهيم، رسالة إلى الطرف الآخر مطالباً فيها بالدخول في عملية السلام، وألا يضيعوا الوقت لجهة أن قطار السلام ينتظرهم، مطالباً بإكمال المرحلة الثانية من الطريق الدائري، ودعم مؤسسة جبال النوبة الزراعية وتوفير الخدمات.