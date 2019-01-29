عاجل.. النيابة تبدأ التحقيق مع أهالي ضحايا الاحتجاجات

أعلنت النيابة العامة عن إدلاء عدد من الشهود الجدد بإفاداتهم حول قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر من العام الماضي في النيابة العامة ونيابات ولاية الخرطوم.

حيث أعلنت النيابة العامة الأسبوع الماضي عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الى (29 ) شخصاً.

وأفصح النائب العام عمر أحمد محمد، لدى اجتماعه أمس الإثنين برؤساء قطاعات النيابة العامة بالخرطوم وكلاء النيابة المتحرين في البلاغات الناتجة عن أحداث المظاهرات، عن انتقال النيابة العامة الى مواقع الأحداث ومنازل بعض المبلغين واستجواب عدد إضافي من الشهود وأهالي المتوفين.

ودعا جميع المواطنين للاستمرار في الإدلاء بشهاداتهم والإفادة عن أية معلومات تفيد التحريات او تعين النيابة في الوصول للجناة لتقديمهم أمام القضاء.

وشدد "عمر" على ضرورة أن تقوم النيابة بدورها المناط بها في سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود اتساقاً مع القوانين والمواثيق الدولية، وطالب وكلاء النيابات بالاستمرار في التحري بجدٍ وتفانٍ، امتثالاً للمسؤولية المهنية.