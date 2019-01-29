السفير السوري: قوى خارجية تستهدف السودان ولاتريد له خيراً

قال إن الخرطوم ستتجاوز أزمتها الإقتصادية العابرة
الخرطوم (smc)
أكد السفير السوري بالخرطوم حبيب عباس أن السودان سيتجاوز الأزمة الإقتصادية العابرة بجهود الشعب السوداني وحكومته بقيادة الرئيس عمر البشير، مبيناً أن الأزمة الحالية تم إستغلالها وإستثمارها سياسياً من قبل قوى خارجية تستهدف السودان ولاتريد له خيراً.
وقال السفير عباس في تصريح لـ(smc) إنهم على ثقة بأن الشعب السوداني وحكومته سيتجاوزون الأزمة قريباً، مؤكداً موقف سوريا الداعم للسودان وشعبه في تحقيق الأمن والإستقرار والرفاهية، مبيناً أن بعض الجهات الخارجية تعمل على إستثمار هذه الأزمة بأخبار مضللة وكاذبة.
واضاف قائلاً: مانراه الآن في السودان أن الحياة طبيعية وعادية والشعب يمارس نشاطه بصورة طبيعية “ومايهمنا أن يتمتع السودان وأهله بالأمن والإستقرار في كافة ربوعه”.
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