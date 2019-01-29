رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية : الشعب السوداني لن يجنى ثمارا من المظاهرات ولن يسقط البشير

أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن مظاهرات السودان لن يجنى منها الشعب السودانى ثمارا مثلها مثل مظاهرات الشعب الفرنسى، مع فارق مستوى المعيشة، مظاهرات فرنسا لم تسقط الرئيس ماكرون ولن يسقط البشير فى السودان هناك ثقافة حكيمة تقول إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع”.

وتابع: “الحراك الذى أسقط الرئيس المصرى حسنى مبارك والذى قاده الإخوان المسلمين، الحراك أتهم مبارك بأن لديه ثروة بسبعين مليار دولار وبعد التحقيق والبحث والنبش فى كل بنوك العالم تبين أنه لايملك إلا سبعين ألف مليم الآن، يتهمون البشير بنفس الرقم وهو لا يملك إلا سبعين ألف حشرة النوم تسى تسى”.

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