شاهد بالفيديو : إحتجاجات في ذكرى أحداث 29 يناير بميدان الشهداء بورتسودان شرقي السودان

الاناضول / اعتصم الاف السودانيين، الثلاثاء، في مدينة بورتسودان أكبر مدن شرق البلاد، احياءا للذكرى الـ14 ” لشهداء المدينة”، بالتزامن مع “مواكب الشهداء” التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين و3 تحالفات معارضة.

وفي عام 2005 شهدت مدينة بورتسودان شرقي البلاد، صدامات دامية بين المتظاهرين والشرطة والقوات الأمنية أدت بحياة 22 شخاصاً, فيما سميت ” مجزرة بورتسودان”.

وقال تجمع المهنيين عبر صفحته في ” فيسبوك”بورتسودان تحي أحدى مآسي النظام ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان”.

وأضافت” التأبين يضج بالهتافات المناوئة للنظام والمطالبة بالرحيل الفوري”.

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