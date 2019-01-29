عريضة بأمن الدولة لإنكار توقيع مذكرة تؤيد إسقاط النظام

تقدم مفوض حزب (مستقبل السودان) بعريضة جنائية لنيابة أمن الدولة ضد أحد منسوبيه، متهماً إياه بانتحال صفة رئيس الحزب وتزوير توقيعه في مذكرة تحالف 22 تؤيد الثورة ضد النظام وإسقاط الحكومة.

وكشف الشاكي بحسب صحيفة الإنتباهة أن المتهم قام بتوقيع وثيقة ضمن مجموعة الـ22 مدعياً أنه رئيس الحزب، وأشار الى أن الرئيس كان آنذاك خارج السودان. وأكد أن الحزب لا علاقة له بالتوقيع متبرئاً منها، ومعلناً تمسكه بالحوار . بالمقابل أمرت النيابة بإجراء تحريات أولية للتحقق من الوقائع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)