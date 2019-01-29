واشنطن تأمل التعاون مع الخرطوم في مجال “الحريات”

دعا مدير الإدارة الأمريكية والأوروبية بوزارة الخارجية، السفير عمر أحمد، يوم الإثنين، إلى تفعيل لجنة حقوق غير المسلمين، والتوسع حتى تغطي كل السودان، بينما أعرب القائم بالأعمال الأمريكي عن أمله بتعزيز التعاون مع السودان في مجالات حقوق الإنسان والحريات الدينية.

ونظمت الخارجية ومجلس الكنائس ورشة حول الحريات الدينية في السودان، بمشاركة عدد من رجال الدين والأكاديميين وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان .

وقال رئيس الورشة السفير عمر بحسب الشروق – إن الورشة تأتي في إطار الحوار الجاري الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنها ناقشت محاور الحريات الدينية في الفقه والقانون، وتشييد دور العبادة، إضافة للعطلات المدرسية والتعايش الديني، مبيناً أن الورشة تهدف إلى النظر إلى الفجوات ومحاولة سدها.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إنهم يقدرون أن السودان مجتمع متعدد الثقافات والأديان، وأن المسلمين والمسيحيين فيه وغيرهم من المؤمنين يعيشون جنباً إلى جنب ويحافظون على الصداقات ويدعمون بعضهم بعضاً.

وأعرب القائم بالأعمال الأمريكي خلال الورشة، عن أمله بأن تسهم الورشة في تعزيز التعاون الأمريكى السوداني في مجالات حقوق الإنسان والحرية الدينية وتوصيل المساعدات الإنسانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)