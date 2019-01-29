بالفيديو.. قناة بي بي سي توثق للزواج التاريخي لــ”مصاب” المظاهرات سامح

أفردت قناة بي بي سي مساحة واسعة للواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وهي زواج الشاب سامح الذي أصيب في إحدى عينيه خلال تظاهرات شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب المتابعات فقد تحدثت قناة بي بي سي وعبر “تريندينغ” عن زواج سامح على الحسناء جوهرة داخل المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج, حيث تم استدعاء المأذون الذي أكمل مراسم الزواج وسط “زغاريد” النساء وفرحة الشباب الحاضرين.

وضربت خطيبة سامح كل معاني الوفاء بتمسكها به وإكمال الزواج دون أي تكاليف حتى ترافقه في رحلته العلاجية لروسيا.

وقد تلقى العروسين عدداً من الهدايا التي تمثلت في بدلة الفرح للعريس، كما تبرع صالون قصر الملكات بالمكياج الكامل للعروس ، إضافة إلى شنطة متكاملة للعروس وصلتها من طبيبة مقيمة بالمملكة العربية السعودية.

و تم عرض بعض التعليقات بحسب موقع النيلين عبر “تريندينغ” وأبرزها تعليق قال فيه صاحبه : “استبدلت عينك بجوهرة” وتعليق آخر من أيمن الناصف يقول: “العين ما بتعلى على الواجب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)