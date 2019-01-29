بالفيديو .. جمال عبد الرحمن يعلن اعتزاله الوسط الفني بصورة مفاجئة

قرر الممثل الكوميدي وصاحب شخصية الحاج مذكر وبطل مسرحية ملف سري جمال عبد الرحمن، اعتزاله الوسط الفني نهائياً سواء كان على التمثيل أو الإنتاج وأنه الآن بعمل فني و حيكون هذا آخر عمل يقدمه. وذلك عبر مقطع فيديو نشرة بحسابه الرسمي “بفيسبوك”.

وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 قال جمال: (هنالك حملة منظمة موجه ضدي بدأت بتصوير فيلم صورته شركة الإنتاج التي أمتلكها، للأسف بعض الناس قالت فيلم عن زيارة الرئيس والحكومة بكادقلي وتكلفته 2 مليار وهذا غير حقيقي طبعاً. وتحدثوا أيضاً عن رحلة أمريكا وأن السفارة تكفلت بالرحلة وساعدتنا وهذا بهتان وافتراء، والحقيقة هي، إلى الآن أنا أحمل ديون هذه الرحلة وكانت على نفقتنا الخاصة).

وأقر بطل “مسرحية ملف سري ” تعامل شركته (خزف للإنتاج الفني) مع جهات حكومية قائلاً: (معروف في السودان كل شركات الإنتاج بتتعامل مع أنظمة الحكومة، وأنا ما ناكر وتعاملت مع قنوات تتبع للحكومة مثل (الشروق – سودانية24 وتلفزيون السودان). بس للأسف الوسط الفني وبعض الناس قالو جمال عبدالرحمن مؤتمر وطني بل وحدد وظيفتي وقالو نائب في دائرة الثقافة. وتابع حديثه : أنا لا أنتمي إطلاقاً لهذا الحزب وأتحدى أي زول يقول عليّ مؤتمر وطني).

ووفقاً لمشاهدة أخبار الخليج 365 ختم جمال حديثه وقال: (أنا حزين جداً بتعامل في وسط فني حاقد ويحمل أراء حادة لشخصي).

ورصدت أخبار الخليج 365 ردود أفعال جمهور الممثل جمال عبد الرحمن الذين احزنهم هذا القرار، وكانت هذه تعليقات البعض : (الأستاذ والصديق العزيز جمال اعتقد انه هذا قرار ليس فى محلو لأنك انت ليس ملك لنفسك فقط بل لكل الشعب السودانى له الحق فى مشاركتك مثل هذا القرار لأنه لا يوثر عليك وعلى أسرتك فقط بل على كل من عرف وحب جمال عبدالرحمن فأتمنى أن تعيد التفكير في مثل هذا القرار الخطير وانت تعلم تماما أن كل إنسان ناجح مستهدف من من هم اقل نجاحا منه).

وقال أشرف: (الأستاذ القدير جمال عبدالرحمن انت ممثل كبير وصاحب بصمات واضحة في الدراما السودانية وانا من المعجبين جدا بشخصيتك بالنسبة لما يقال عنك فانت من انجح الممثلين الآن وهناك أعداء للنجاح أتمنى أن تواصل صعود التلال فهناك من ارهقهم بقاءهم في الحفر والمستنقعات وناس الما بتلحقو جدعو ديل ما تشتغل بيهم وخليك في عملك ومستقبلك وفقك الله وسدد خطاك وابقي الصمود للحفاظ على نجاحك وانظر وتطلع إلى اعلى الجبال كى تصل بإذن الله) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)