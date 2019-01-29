“اوريدو” تصدر بيان عن مباراة المريخ والمولودية

اصدرت شركة اوريدو للاتصالات في الجزائر بيانا قبل مباراة المولودية والمريخ في ذهاب ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال الخميس المقبل.

وقال المدير العام للشركة عبداللطيف حمد” كشريك لفريق المولودية، تعتز اوريدو بالوقوف الى جانبكم وتشجيعكم في هذه المباراة الكبيرة أمام ناد سوداني عريق في إطار كأس العرب للأندية الأبطال”

واضاف” نحن على يقين أن هذه المباراة ستجري في أجواء تسودها الفرحة والروح الرياضية بين بلدين شقيقين تربطهما علاقات مودة وأخوة عريقة”

وذكر البيان أن الشرطة تؤكد دعمها لفريق مولودية الجزائر وتتمنى له حظا موفقا في هذا العرس الكروي الكبير ومواصلة مشواره المُشرّف في هذه المنافسة.

ووقعت اوريدو عقد شراكة مع نادي مولودية الجزائر في اكتوبر 2018 لتصبح بموجبه راعي رسمي للفريق.