برلماني يستدعي وزير النقل بالبرلمان لمساءلته بشأن الميناء الجنوبي ببورتسودان

دفع النائب البرلماني المستقل محمد طاهر عسيل، بطلب لاستدعاء وزير النقل حاتم السر، أمام اللجنة البرلمانية المختصة لمساءلته بشأن عمليات بيع أو استئجار الميناء الجنوبي ببورتسودان، والقيمة المالية، وما إذا كانت قد سددت وكيفية ذلك.



وقال عسيل في تصريحات صحفية أمس، نرغب في الاطلاع على ما تم من عملية بيع او استئجار الميناء الجنوبي، ولماذا لم تكن معلنة؟، وكشف عن رفض العاملين، تسليم الميناء للشركة التي اضطرت لدخول الميناء ليلاً قبل يومين، ومزاولة نشاطها في ظل رفض العمال.

واستفسر عسيل في السؤال عن حجم الصفقة المالية والطريقة التي تمت بها وكيفية السداد وهل اتخذت كافة الاجراءات القانونية في ذلك؟.