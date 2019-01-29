وقال عسيل في تصريحات صحفية أمس، نرغب في الاطلاع على ما تم من عملية بيع او استئجار الميناء الجنوبي، ولماذا لم تكن معلنة؟، وكشف عن رفض العاملين، تسليم الميناء للشركة التي اضطرت لدخول الميناء ليلاً قبل يومين، ومزاولة نشاطها في ظل رفض العمال.
واستفسر عسيل في السؤال عن حجم الصفقة المالية والطريقة التي تمت بها وكيفية السداد وهل اتخذت كافة الاجراءات القانونية في ذلك؟.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يستدعي وزير النقل بالبرلمان لمساءلته بشأن الميناء الجنوبي ببورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.