دي خيا: يجب علي مانشستر يونايتد المنافسة علي اللقب

أكد الإسباني ديفيد دي خيّا، حارس مرمى فريق ماتنشستر يونايتد الانجليزي، أن ناديه ينبغي أن يُنافس على اللقب، ولكننا في الوقت الحالي يكتسب ثقة أكبر وسيحاول حصد قدر ما يستطيع مما تبقى من الموسم على أمل الوصول لمركز مؤهل لدوري الأبطال، وأن يبلي بلاءً حسنًا في المسابقة.

وقال دي خيا عن مباراة اليوم أمام بيرنلي: "واثقون جدًا من حصد النقاط الثلاث. فريق بيرنلي يعيش فترة جيدة وحصد نتائج إيجابية مؤخرًا ولكن نحن كذلك، كما أننا نلعب على أرضنا".

وأضاف: "نحن نستمر في التحسن الدفاعي، أصبحنا نتلقى أهدافًا أقل كبداية، وهجوميًا نحن نبتكر فرصًا أكثر ونتيجة لذلك نسجل أهدافًا أكثر".

وواصل: "أعتقد أن طريقة اللعب التي ننتهجها الآن تمكننا من الهجوم أكثر وتسجيل الأهداف وبالتالي الفوز بالمباريات".

وتابع: "علينا الاستمرار على هذا النسق. الأمر المهم هو المحافظة على المستوى ومعه نأمل أن تستمر الانتصارات".

وأكمل: "أعتقد أن مستويات جونز وليندلوف الحالية مهمة جدًا للفريق فهما يقدمان مستويات ممتازة ويلعبان بشكل جيد، أعتقد أنه مع استمرارهما في اللعب سويًا سيتعرفان أكثر على بعضهما البعض على صعيد أسلوب اللعب".

واستطرد: "جميع المدافعين يبلون بلاءً حسنًا. أعتقد أن تألق خط الدفاع يمنح الفريق بأكمله ثقة أكثر. ونحن الآن لا نتلق أهدافًا أقل وحسب، بل حتى الفرص التي يستقبلها الفريق أصبحت أقل، وأتمنى أن يدوم ذلك".

وكشف بقوله: "تسير الأمور على ما يُرام في الفريق، نحن نعيش فترة ممتازة للغاية ويغمرنا شعور جيد تجاه أنفسنا".

وأردف: "أعتقد أننا الآن نسيطر ونتحكم بالمباريات أكثر، ونصنع فرصًا أكثر من قبل أيضًا. وهذه الأمور تعزز حقًا ثقتنا بأنفسنا ومن المهم أن نحاول الاستمرار على هذا النسق لأن هدف الجميع في الفريق التقدم في سلّم الترتيب".

وأشار بقوله: "أتمنى أن تسير الأمور على نحو جيد من الآن وحتى نهاية الموسم. أتطلع كثيرًا للأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ففيها سيُعرف مصير البطولات".

واختتم دي خيا: "لدينا مباريات جميلة قادمة، خصوصا مباريات على أرضنا. كما أننا لا زلنا في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال. أتطلع لتلك المباريات المهمة فنحن الآن في (فورمة) أفضل من السابق بطبيعة الحال. سيكون من الرائع، ولو كان الأمر صعبًا، ولكن سيكون من الرائع الفوز ببطولة وهذا مانريده".