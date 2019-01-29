تحضير دارفور كملجأ للإخوان عندما تضيق بهم الأرض

عدنا بالذاكرة الي دارفور تحت الطيب سيخة عمل علي تحضير دارفور مع مجموعة انقاذي المنطقة لتكون ملجأ الاخوان لاسترداد حكومتهم لو انهارت عندما ساعد دارفور علي هزيمة حركة الشهيد بولاد وجهزوا كل شئ بما في ذلك إرادة انسان دارفور عبر اختبارات الطاعة بيوم الحرمان الذي يقضي كل إنسان حاجته سيرا علي الاقدام .

واليوم بدأ الإنقاذيون بنفضون الغبار علي تلك الخطة والتي ماتت بعدها بسبب عدم الحوجة . وفي ظل هدوء الذي يعيشه دارفور رأي الإنقاذيون أن يرتبوا ملجأ لهم عند الضرورة واختاروا دارفور . والشاهد الآن تم رصد تحركات مريبة من شخصيات نافذة منذ وقت مبكر من دخول الحكومة السودانية في أزمة مالية بسبب الطلاق الذي تم بين الاسلامين والنخب النيلية.

وقد كانت الزيارة التي قام بها البشير الي مدينة نيالا تفعيل لتلك الخطة وقتها كانت الزيارة تكتنفها الغموض لانها جاءت بعد عدة زيارات فاشلة بكل المقاييس .لا أحد يعرف السبب الذي جعل البشير يقوم بهذه المغامرة والتي في الاساس غير ضرورية لأن أهل دارفور كلهم لو خرجوا لم يغيروا من موقف الجنائية و ان استقبله كل السكان لا يغير في الواقع السياسي ايضا, لان قرار العزل والبقاء بيد سكان المدن الثلاث . وإذا كان كذلك ما قيمة هذه الزيارة وبالقطع كان متوقعا أن يكون الحرج كبيرا اذا فشلت الزيارة مع ذلك تمت الزيارة .

وأحسب أن لتلك الزيارة كانت بعدا خفيا لم تتضح كل معالمها في وقتها . مع الرصد الدقيق تبين لنا أن ورائها مؤامرة كبيرة تحاك ضد الأقليم ومن ورائه السودان .ومعالم هذه الجريمة تبدو علي النحو الذي نسردها في السطور التالية .

اولها

الاجتماع في غاية السرية تم مع عدد من الوزراء وشخصيات نافذة من حزب المؤتمر الوطني من ابناء غرب السودان ولكن يبدو أن القرار خلص علي أن يكون مسرح الجريمة في دارفور. لقد بتنا نجهل . حتي هذه اللحظة ماهي القضايا التي تمت تناولها وتلي ذلك عدة اجتماعات في مدينة اخري التي يحلو لهم تسميتها بمدينة الجنجويد وهي نيالا. وتمخضت عن هذه الاجتماعات قرار نقل الاجتماع الذي يفترض فيه حضور البشير من الفاشر الي نيالا

وذلك بعد اختفاء محمد عثمان كبر النائب الثانى من العاصمة منذ وقت مبكر من اضطرابات ودخل مدينة الفاشر سرا واجتمع مع والي الولاية وبعض القيادات النافذة للمؤتمر الوطني وكان الغرض من نشاط هذا الرجل ظاهريا الترتيب لزيارة الرئيس البشير وعمل الحشد ولكن في الواقع هو ترتيب لاجتماع يحضره الرئيس البشير والآخرون من الخرطوم بعيدا عن عيون اجهزة الدولة وحتي الآن لم يعرف بوجه الدقة الجهه التي يريدون تغيبها وبالرغم ما لدي عثمان كبر من الخبرة القديمة في الولاية التي أشرف منها حرب الابادة وحلقات التأمر علي النظام الاجتماعي في دارفور والتعمد في افقار العباد ابتداع اليات التمزيق قبل أن يسلمه للمجرمين الجدد . الآ ان التقييم النهائ خلص علي أن الترتيبات المطلوبة غير مفيدة أن تبدأ من الفاشر لأن استنفار الناس لاستقبال البشير له مخاطر كبيرة في الفاشرلعدم ثقته بالسكان و احتمال أن تكون النتائج عكسية أمرا واردا, أن لم تكن مؤكدة لأن الأمة التي تمت حبسها داخل المنازل حتي لايخرجوا للتظاهر باستهداف الشباب من داخل منازلهم قبل الخروج , ليس من العقل في شئ أن تطلب منهم الخروج للتظاهر ولكن لصالح الرئيس البشير هذه المرة . ولذلك تقرر نقل مكان الاجتماع الي مدينة نيالا.

وقد كان الملاحظ أن الرئيس البشير تخلص من كل الحراسة التي ظهرت في زيادته للجزيرة و تصرف خارج البروتوكولات المعتادة في زياراته السابقة الي درجة ليس هناك من ينبه علي هيئة البدلة التي ظهربها عندما وضع الزارة السفلي للبدلة في غير موضعها كما فعله الوزير الهام وعالم الاثار من قبل وهو علي عجل لمقابلة الحسناء .واختار في وفده شخصيات أمنية مغمورة ولربما تربطهم معه صلة الدم وجزء من الحراسة تمت تحضيرها من نيالا بعناية خاصة واستعاض منها بالبدلة الواقية من الرصاص.

ولقد تم رصد عدة اجتماعات في تكتم شديد حتي من الاجهزة الامنية في المدينة وجرت تغطيتها بشخصيات مختارة اغلبهم ليست من الاتيام الأمنية المحلية وجري التكتم علي الحضور الذين تم نقلهم من المطار بالسيارات المظللة الي مقر الاجتماع والعودة بعده فورا الي حيث اتوا عبر المطار وقد تم التعرف القوش من بينهم وهو في سلم الطائرة.

وتواصلت هذه الاجتماعات في الخرطوم بشكل مكثف ومستمر وانتهوا الي خلاصة مفادها انهم أي وهم يتحدثون باسم دارفور لا يمكن أن يفرطوا في المكاسب السياسية التي حصلوا عليها عبر الحرب و حوار السنين والاتفاقيات التي تمت عبر الرعاية الدولية بسبب الشغب الذي يقوم بها جماعة كانوا شركاء فعلين جرائم كل الحكومات منذ الاستقلال حتي عشية قيام احتجاجات الجوع في عطبرة وحوت تلك المذكرة التي جاري توزيعها علي بعض الصحفين وتم نشرها بشئ من التصرف في صفحاتهم الخاصة في الوسائط الاجتماعية واعمدتهم في الصحف المطبوعة .

ان جوهر القضية المطروحة عندهم والتي خرجت للعلن ما يرونها هو يحق لكل شخص أو فئة أو الولاية ان يطرح قضاياها ولكن لا أحد لديه الوصاية علي الاقاليم الاخري وخاصة دارفور و من لم يتحدث في ماساته لا يمكن الحديث عن مصيره. هو الموقف الذي بدأوا تسويقه في الأقليم

ومن القضايا التي تمت تداولها في تلك الاجتماعات وخرجت للعلن هي الحديث عن مصير الجنجويد عندما تم شحنهم بالمصير المظلم في حالة انهيار حكومة البشير وربطوا مصيرهم بالبشير ليتم استخدامهم كدروع البشرية متي تهب الرياح عليهم

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بالرغم من عدم التأكد من حميدتي من حضور الاجتماعات حتي الآن إلا ان قرارالعودة إلي دارفور بقواته من الخرطوم في الغالب الأعم قرار صادر من هذه ا الاجتماعات وان لم يحددوا الوقت المناسب لذلك لأنهم يريدون تحضير واقع عسكري جديد مؤسس علي الدعم السريع بعد أحداث الفرز الضروري بين الجنود والقادة التي تتشكل منها هذه الفرقة ,وان اعترض علي هذا القرار بعض أعضاء مجلس الدفاع والأمن في الخرطوم والذي كان سببه التوتر بين حميدتي مع بعضهم و, حتي الآن لا يعرف كيف تم معالجته,

والمعروف هناك في اقلام متحمسة لتسويق هذا المشروع منهم الكاتب الصحفي إبراهيم بقال يقومون بدور تمرير أجندة الاسلامين أو حكومة المؤتمر الوطني باعتبارها الرأي العام الدارفوري الحديث مفاده أن الذي يحدث في الخرطوم نحن كاهل دارفور لا يعنينا من قريب أو بعيد وبل خلاف داخل البيت البيت الواحد بسبب الفشل العام والعجز عن اطعامهم وانهم لم يتعاطفوا معنا طوال سنين محنتنا وان هذا الرأي قطعا لم يكن بعيد من مخرجات تلك الاجتماعات وبدأت تلك الاقلام تعمل تسويق هذا الموقف في دارفور كما أريد لهم علي نطاق واسع وهو الشي الذي رأوا أن يعملوا علي تطوير هذا الموقف ليكون الموقف الشامل لكل سكان دارفور وكونوا لجانا من عضوية المؤتمر الوطني واحزاب السلام في ولايات دارفورللعمل علي تسويق هذا الموقف ليكون موقفا سياسيا مناهضا للثورة السودانية الماثلة . لكن الشئ الطبيعي ان كل سوداني اما ان يكون مع الثورة لازالة النظام او ضدها بغرض اخمادها اما ان المسالة لا تعنيك وهي الصيغة التسويقية امر يصعب فهمها لان ذلك محاولة الاستحداث منطقة وسطى للاقليم يصعب وجود التبرير لها ولا يعقل أن يتحمل جرائم القتل والإبادة غير البشير و السؤال الءي يفرض نفسه ماذا يحدث لو انهار النظام في الخرطوم اذا استمر الموقف نفسه ؟ سوف يكون ذلك تمرد علي السلطة الجديدة . وفي تقديري من السابق لاوانه وضع التصور لما يريدون الاقدام عليه إذا قرأنا ذلك مع التنوير الذي تم تقديمه لقادة الجنجويد أو الدعم السريع بشأن مستقبلهم في حالة انهيار النظام تلك الصورة القاتمة والمرعوبة واحسب ان ذلك واحدة من القضايا بالغة الاهمية جاري الترتيب لها والبحث عن المأوي ولو كان مؤقتا لكل شخص ضاق به المكان هو عدم الاعتراف بالسلطة الانتقالية وإعلان الحرب لو تطلب ذلك والغاية التي يسعون الوصول إليها في تقديري هي العفو العام أو ضرورة اشراكهم في السلطة لضمان عدم المحاسبة.

هكذا أن ما يدور في دارفور الآن تحضير المأوي المناسب للإسلاميين والبشير نفسه وان تطلب الاستفادة من الأراضي الليبية وتقدم الدعم المناسب بامكانياته البشرية والمادية للجماعات الإسلامية والسيطرة علي الأراضي الليبية وهم معني قرار البشير في توطين الجنجويد في الزرق المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان ونقل مقر رئاستهم الي الفاشر من نيالا هو ما يؤكد أن الشعور بخطر زوال حكومتهم سابق للتطورات الأخيرة .

والشاهد اليوم أن الاسلامين وابناء دارفور في الحكومة جاري استخدامهم كحصين طروداة وقيام بدور رأس الرمح في مخطط اغلبهم لم يفهموا أبعاده الحقيقة مع العلم أن الجميع يعلم عدم جدواه والنسق مع المنطق السياسي ولكن الذين من ادمنوا صناعة الفتن ليس هناك حدود العقل في تصرفاتهم

بدأوا يصرفون أموالا ضخما لبيع الذمم من اعلامين و إدارات الأهلية والناشطين السياسين لتحضير دارفور أرض معركة مواصلة لما سبقت وهذا ما نرفضه رفضا باتا . فالأخوة الذين يتحدثون عن مكاسب الحرب والتفاوض لا يتجاوز قصور التي يسكنه ثلاثة أو أربعة ممن وقعوا علي وثيقة الدوحة وليس هناك مكسبا يدعونا للحفاظ عليه و في الاساس لا يفترض وجود الإتفاقيات بين المواطنين والحكومة حتي تتطلب الحماية.وان المشكلة السودانية ليست الاجتهاد لاضافة مزيد من الوثائق بل عدم المؤسسات المحايدة تلزم الجميع علي احترام الدستور وان حكومة البشير كالتي تعمل الاله من العجوة وتاكله عندما تجوع وهي أسلوب تعاملها مع العهود وقد كان يمكن الفهم الدعوة للفتنة السلوك المعتاد لمنسوبي المؤتمر الوطني أما الذين وقعوا الإتفاق مع الحكومة ينطبق فيهم المثل القائل الناس تريد مساعدته في دفن ابوه وهو يخفي ادوات الحفر.

تسقط بس