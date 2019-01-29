الطيران المدني: تسعيرة تذاكر الطيران يحددها البنك المركزي

قالت سلطة الطيران المدني، ان تسعير تذاكر الطيران يحددها بنك السودان المركزي، وان سعر وقود الطائرات من اختصاص وزارتي النفط والمالية.

واوضح الناطق الرسمي باسم الطيران المدني، عبدالحافظ عبد الرحيم، في بيان اليوم (الثلاثاء) ان مسؤولية السلطة الرقابية على وكالات السفر وأضاف " لاعلاقة لنا بتعسير وفقا لآلية السوق".

وأكد ضبط تجاوزات لشركات طيران ووكالات تبيع التذاكر بأكثر من (١٥٠) جنيها سودانيا مقابل الدولار الواحد.

وأشار الى ان المرجعية في تسعير التذاكر وفقا لمنظمة الاياتا.

وقال عبد الرحيم ان هذه الأسعار أضعاف سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي (السوداء)، وتابع: هذا يضر بالمواطن ضررا كبيرا اذ ترفع أسعار التذاكر الى مبالغ كبيرة.

وكشف عن مبادرة للسلطة مع الجهات ذات الصلة لمعالجة مشاكل شركات الطيران.

ويذكر ان خطوط طيران عربية وافريقية أوقفت وقلصت امس رحلاتها من والى السودان، بسبب تدني قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار الوقود.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي (٤٧) مقابل الدولار الواحد، بينما يصل في السوق الموازي (السوداء) الى (٦٠) جنيها.