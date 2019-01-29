"الحريات الصحفية" تخشي تآثر الاجراءات بحق الصحفيين علي الحريات

طالبت المنظمة السودانية للحريات الصحفية بتمكين الصحفيين من ممارسة كامل الحقوق التي تضمنها الدستور وكفلها القانون، وأبدت قلقها من أن تؤثر الإجراءات التي طالت بعض الصحف والصحفيين في مشهد الحريات.

وأكدت المنظمة وفقاً لبيان صادر الثلاثاء، حرصها على أن تستمر الصحافة السودانية في أداء دورها القيادي والريادي في معالجة قضايا الأمة بالمهنية والموضوعية والحياد، مصطحبة حقيقة أن الصحافة ليست مجرد سلطة رابعة هامشية، وإنما سلطة أساسية في بناء المجتمعات والنهوض بالدول وحماية حقوق المواطنين.

ودعا البيان الى أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية مع الالتزام بأخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة ومحددات النشر وحرية التعبير المنصوص والمتعارف عليها في جميع المواثيق الدولية ودستور جمهورية السودان، والتي وردت في ميثاق الشرف والقوانين التي تنظم مهنة الصحافة.

وشدد البيان على عدم التعرض لإثارة النعرات ومناهضة خطاب الكراهية والمساس بالأمن القومي، وكل ما من شأنه أن يهدد السلامة العامة والنسيج الاجتماعي وممسكات الوحدة الوطنية وتوخي الدقة في كل ما ينشر، كما طالب جميع الأطراف والمتضررين من النشر باللجوء إلى القضاء.

هذا وكانت السلطات قد اعتقلت عدد من الصحفيين علي رأسهم فيصل محمد صالح، وناشطين علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما عمدت الي إغلاق تطبيقات التواصل الاجتماعي في السودان خاصة " الفيس والواتساب".