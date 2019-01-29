ميسي يكشف عن اهم أهدافه مع برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، عن هدفه الأهم مع الفريق الكتالوني، والذي يسعى لتحقيقه هذا الموسم، مع البارسا.

وقال ميسي، في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية: دوري الأبطال بطولة فريدة، وأجمل منافسة شاركت فيها، فهي بطولة مختلفة، ويريد الجميع الفوز بها.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 من البطولة، حيث أوقعته القرعة، ضد ليون الفرنسي، في المنافسات التي ستنطلق في فبراير المقبل.

وأضاف ليو: كل عام هناك رغبة في الفوز بدوري الأبطال، وكما قلت في بداية الموسم إن هذه البطولة دائمًا مميزة لما تعنيه، ونود الفوز بها.

واختتم ميسي تصريحاته: تحقيق دوري الأبطال للمرة الخامسة مثل عدد كراتي الذهبية والأحذية الذهبية، سيكون لطيفا جدا.