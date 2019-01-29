مساعٍ لتعديل أحكام ومواد بعض تشريعات "الحريات الدينية"

أكد مدير عام الإدارة الأمريكية والاوربية بوزارة الخارجية، السفير عمر محمد احمد، ضرورة تفعيل وتنشيط لجنة حقوق غير المسلمين بعد انفصال الجنوب والتوسع في تفويضها وولايتها حتي تغطي كل السودان.

وأفاد السفير رئيس الورشة لدى مخاطبته الفعاليات، الاثنين، بان التوصيات التي يتوصلون اليها تطرح الي لجنة متخذي القرار ولجنة الدستور لتعديل أحكام ومواد بعض التشريعات.

وأضاف " الورشة تأتي في اطار الحوار الجاري الآن مع الولايات المتحدة الامريكية وتناقش ثلاثة محاور" الحريات الدينية في الفقه والقانون ومحور تشييد دور العبادة والعطلات المدرسية ومحور التعايش الديني"، مبينا بأن الورشة تهدف للنظر الي الفجوات ومحاولة سدها.

يُشار الي إن وزارة الخارجية وبالتعاون مع مجلس الكنائس السوداني قد نظمت ورشة عمل حول "الحريات الدينية في السودان" بمشاركة عدد من رجال الدين والاكاديميين وممثلي للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات معنية بحقوق الانسان.