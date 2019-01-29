والي وسط دارفور يهدد بإيقاف اي منظمة لاتنسق مع مجلس السلام بالولاية

هدد والي ولاية وسط دارفور محمد أحمد جاد السيد بإيقاف نشاط أي منظمة لا تنسق عملها عبر مجلس السلام و العودة الطوعية بالولاية وطالب شبكة المنظمات الوطنية التي انشأت حديثاً بالولاية بعمل قاعدة بيانات موحدة لتسهيل عمل الحكومة مع النظمات وتقديم الخدمات الإنسانية و الأساسية للمواطنين بصورة علمية ووجه بتشبيك المنظمات الوطنية مع المنظمات الأجنبية في تنفيذ المشاريع و البرامج بغرض دعم المنظمات الوطنية في تنفيذ برامجها وتدريب كوادرها و تبادل الخبرات ، ودعا مجلس السلام و العودة الطوعية بعدم التعامل مع منظمات (الشنطة) ، في إشارة إلي المنظمات الوطنية التي لا تمتلك مقار لها و لا دولاب عمل منظم.و قال جاد السيد إن الولاية تخطت مرحلة الطواريء إلي مرحلة مرحلة حماية و بناء السلام واكد استمرار تعاون حكومته مع وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الأجنبية والوطنية في تسهيل مهامها للقيام بانشطتها علي الوجه الأكمل.

وأكد جاد السيد أهمية التنسيق المحكم بين وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الأجنبية والوطنية و مجلس السلام و العودة الطوعية من أجل تقديم خدمات تنموية متوازنة وعادلة للمواطنين بالولاية وأوضح أن ذلك يسهم في تقديم خدمات متوازنة وعادلة لمواطني الولاية.وقطع جادالسيد خلال مخاطبته اللقاء التفاكري مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والوطنية الذي نظمه مجلس السلام والعودة الطوعية بالولاية بأهمية توفير قاعدة بيانات للعودة الطوعية و المنظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالولاية واكد إن بوابة التعامل الوحيدة مع العمل الانساني و العودة الطوعية و بناء السلام بالولاية هي مجلس السلام و العودة الطوعية ،واوضح أن كل الإدارات المختصة بالعودة الطوعية و العون الانساني و بناء السلام أصبحت إدارات تابعة لمجلس السلام و العودة الطوعية، واكدً أن الولاية لن تتعامل مع أي منظمة او وكالة إلا عبر هذا المجلس الذي تقع علي عاتقه مسئولية تنسيق عمل الوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية و الوطنية ، ووجه المنظمات و وكالات الأمم المتحدة بالكشف عن خططها لتسهيل التنسيق و توزيع الخدمات علي مستحقيها بصورة متوازنة.من جهته اوضح رئيس مجلس السلام والعودة الطوعية بالولاية عامر الدين يوسف ادم ان العودة الطوعية بالولاية أصبحت جاذبة للنازحين و اللاجئين من أي وقت مضي بفضل الأمن و الإستقرار الذي تعيشه الولاية واشار لارتباطها بالإنتاج و الإنتاجية، و طالب بمزيد من التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية و الوطنية و كل الجهات ذات العلاقة بالعودة الطوعية و بناء السلام لتقديم الخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين في مناطق العودة الطوعية وأوضح ان المجلس فرغ من وضع الخطط و البرامج التي سيتم تنفيذها في في العام 2019 .



من جانبه أشار مفوض العون الانساني بالولاية إسماعيل سبتيري إن الهدف من تكوين شبكة للمنظمات الوطنية بالولاية هو التنسيق الجيد و تبادل الخبرات و تعزيز الشراكات مع المنظمات الأجنبية و وكالات الأمم المتحدة ، وصولا إلي سودنة العمل الطوعي الإنساني بالولاية في المستقبل . وقال إن شبكة المنظمات ستكون رهن إشارة حكومة الولاية لتنفيذ الخطط و المشروعات ذات الصلة بالعمل الطوعي و الانساني.

الي ذلك أعرب ممثلوا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية و الوطنية العاملة بالولاية عن شكرهم لحكومة الولاية لتسهيلها عمل المنظمات بالولاية وأكدوا انهم سيقومون بكل ما يلزم فيما يتعلق بمساعدة النازحين واللاجئين العائدين في محليات الولاية المختلفة . و أشاروا الي بعض المعوقات التي تعوق عملهم ، و المتمثلة في غياب خطة واضحة من قبل الحكومة و عدم توفر قاعدة بيانات خاصة بعمليات العودة الطوعية وصعوبة الوصول الي بعض المناطق بالولاية ، واشاروا إلي الاهتمام الكبير الذي تحظي به الولاية من قبل المجتمع الدولي وأعلنوا جاهزيتهم لملء الفراغ الذي سيحدثه خروج بعثة اليوناميد من دارفور في العام 2020 م.

و قالوا انهم سيشاركون الحكومة رؤيتها في الانتقال من مربع الطواري إلي التنمية و دعم الإستقرار و طالبوا بمزيد من الدعم الحكومي لتحقيق نتائج أفضل في دعم قري العودة الطوعية و بناء السلام.