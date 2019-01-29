والي وسط دارفور يهدد بإيقاف اي منظمة لاتنسق مع مجلس السلام بالولاية

وأكد جاد السيد أهمية التنسيق المحكم بين وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الأجنبية والوطنية و مجلس السلام و العودة الطوعية من أجل تقديم خدمات تنموية متوازنة وعادلة للمواطنين بالولاية وأوضح أن ذلك يسهم في تقديم خدمات متوازنة وعادلة لمواطني الولاية.وقطع جادالسيد خلال مخاطبته اللقاء التفاكري مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والوطنية الذي نظمه مجلس السلام والعودة الطوعية بالولاية بأهمية توفير قاعدة بيانات للعودة الطوعية و المنظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالولاية واكد إن بوابة التعامل الوحيدة مع العمل الانساني و العودة الطوعية و بناء السلام بالولاية هي مجلس السلام و العودة الطوعية ،واوضح أن كل الإدارات المختصة بالعودة الطوعية و العون الانساني و بناء السلام أصبحت إدارات تابعة لمجلس السلام و العودة الطوعية، واكدً أن الولاية لن تتعامل مع أي منظمة او وكالة إلا عبر هذا المجلس الذي تقع علي عاتقه مسئولية تنسيق عمل الوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية و الوطنية ، ووجه المنظمات و وكالات الأمم المتحدة بالكشف عن خططها لتسهيل التنسيق و توزيع الخدمات علي مستحقيها بصورة متوازنة.من جهته اوضح رئيس مجلس السلام والعودة الطوعية بالولاية عامر الدين يوسف ادم ان العودة الطوعية بالولاية أصبحت جاذبة للنازحين و اللاجئين من أي وقت مضي بفضل الأمن و الإستقرار الذي تعيشه الولاية واشار لارتباطها بالإنتاج و الإنتاجية، و طالب بمزيد من التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية و الوطنية و كل الجهات ذات العلاقة بالعودة الطوعية و بناء السلام لتقديم الخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين في مناطق العودة الطوعية وأوضح ان المجلس فرغ من وضع الخطط و البرامج التي سيتم تنفيذها في في العام 2019 .
من جانبه أشار مفوض العون الانساني بالولاية إسماعيل سبتيري إن الهدف من تكوين شبكة للمنظمات الوطنية بالولاية هو التنسيق الجيد و تبادل الخبرات و تعزيز الشراكات مع المنظمات الأجنبية و وكالات الأمم المتحدة ، وصولا إلي سودنة العمل الطوعي الإنساني بالولاية في المستقبل . وقال إن شبكة المنظمات ستكون رهن إشارة حكومة الولاية لتنفيذ الخطط و المشروعات ذات الصلة بالعمل الطوعي و الانساني.
الي ذلك أعرب ممثلوا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية و الوطنية العاملة بالولاية عن شكرهم لحكومة الولاية لتسهيلها عمل المنظمات بالولاية وأكدوا انهم سيقومون بكل ما يلزم فيما يتعلق بمساعدة النازحين واللاجئين العائدين في محليات الولاية المختلفة . و أشاروا الي بعض المعوقات التي تعوق عملهم ، و المتمثلة في غياب خطة واضحة من قبل الحكومة و عدم توفر قاعدة بيانات خاصة بعمليات العودة الطوعية وصعوبة الوصول الي بعض المناطق بالولاية ، واشاروا إلي الاهتمام الكبير الذي تحظي به الولاية من قبل المجتمع الدولي وأعلنوا جاهزيتهم لملء الفراغ الذي سيحدثه خروج بعثة اليوناميد من دارفور في العام 2020 م.
و قالوا انهم سيشاركون الحكومة رؤيتها في الانتقال من مربع الطواري إلي التنمية و دعم الإستقرار و طالبوا بمزيد من الدعم الحكومي لتحقيق نتائج أفضل في دعم قري العودة الطوعية و بناء السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر والي وسط دارفور يهدد بإيقاف اي منظمة لاتنسق مع مجلس السلام بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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