نائب رئيس الجمهورية يصل العاصمة التشادية انجمينا

واشار فيصل الى ان الوزراء والمسؤولين السودانيين سيبحثون مع نظرائهم التشاديين موقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين الشقيقتين.
ويرافق السيد نائب رئيس الجمهورية وفد ضم والي غرب دارفور حسين يس حمد ، وزير العمل والاصلاح الاداري بحر ادريس ابوقردة ، وزير الدولة بالخارجية اسامة فيصل ، وزير الدولة بالمالية مصطفي حولي ، وزير الدولة بالزراعة والغابات نهار عثمان نهار والسفير جمال الشيخ نائب الامين العام برئاسة الجمهورية
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