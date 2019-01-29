نائب رئيس الجمهورية يصل العاصمة التشادية انجمينا

وصل نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر الى العاصمة التشادية انجمينا ظهر اليوم ، وكان في استقبالة بالمطار وزير الشؤون الخارجية وعدد من المسؤولين التشاديين.واوضح وزير الدولة بالخارجية اسامة فيصل في تصريحات صحفية بآن الزيارة تاتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، وبحث القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك. وقال ان نائب رئيس الجمهورية سيسلم فخامة الرئيس التشادي ادري س دبي رسالة خطية من شقيقه فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير تتصل بترقية العلاقات بين البلدين. واشار فيصل الى ان الوزراء والمسؤولين السودانيين سيبحثون مع نظرائهم التشاديين موقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين الشقيقتين. ويرافق السيد نائب رئيس الجمهورية وفد ضم والي غرب دارفور حسين يس حمد ، وزير العمل والاصلاح الاداري بحر ادريس ابوقردة ، وزير الدولة بالخارجية اسامة فيصل ، وزير الدولة بالمالية مصطفي حولي ، وزير الدولة بالزراعة والغابات نهار عثمان نهار والسفير جمال الشيخ نائب الامين العام برئاسة الجمهورية

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