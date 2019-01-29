دفعت السلطات الأمنية في السودان بتعزيزات أمنية مكثفة تمركزت في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، تحسبا لاندلاع تظاهرات حاشدة، عصر اليوم وتأتي تلك التعزيرات قبيل ساعات قليلة من انطلاقة موكب الشهداء الذي يستهدف نحو 24 موقعا في محليات ولاية الخرطوم المختلفه، وفقاً لما أعلنه تجمع المهنيين السودانين وحلفائه من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ورصدت سودان نيوز 365 في جولة ميدانية إنتشار أمني كثيف في عدد من المناطق المستهدفة في امدرمان وود البشير وسوق ليبيا بجانب تعزيزات أمنية غير مسبوقة في ميدان ابو جنزير شرقي الخرطوم .
واغلقت الأجهزة الأمنية شارع البلدية الجزء الجنوبي المودي لشارع القصر ومنعت السيارات والمواطنين الراجلين العبور به ، فيما كان لافتا إنتشار سيارات تابعة للجيش في البنوك وطلمبات الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار كثيف للامن قبيل ساعات قليلة من انطلاقة موكب الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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