دبلوماسي امريكي: المسلمين والمسيحيين بالسودان يعيشون "جنبا الى جنب"

قال القائم بأعمال السفارة الامريكية بالخرطوم إستيفن كويتسيس، إنهم يقدرون أن السودان مجتمع متعدد الثقافات والاديان، وان المسلمين والمسيحيين فيه وغيرهم من المؤمنين يعيشون جنبا الى جنب ويحافظون على الصداقات ويدعمون بعضهم بعضاً.

وأعرب كويتسيس خلال حديثه الاثنين في ورشة عمل "حول الحريات الدينية في السودان" بمشاركة عدد من رجال الدين والاكاديميين وممثلي للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات معنية بحقوق الانسان، عن أمله بأن تسهم الورشة فى تعزيز التعاون الامريكى السودانى.

وأشار الي مجالات حقوق الإنسان و الحرية الدينية وتوصيل المساعدات الانسانية، وأشاد بجهود الحكومة السودانية فى إقامة مثل هذه الورش فى اطار جهودها لضمان حرية الممارسة الدينية مجددا امله فى أن تكون الورشة فرصة لدعم الواقع الدينى المتعد بالبلاد.