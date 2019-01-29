وأعرب كويتسيس خلال حديثه الاثنين في ورشة عمل "حول الحريات الدينية في السودان" بمشاركة عدد من رجال الدين والاكاديميين وممثلي للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات معنية بحقوق الانسان، عن أمله بأن تسهم الورشة فى تعزيز التعاون الامريكى السودانى.وأشار الي مجالات حقوق الإنسان و الحرية الدينية وتوصيل المساعدات الانسانية، وأشاد بجهود الحكومة السودانية فى إقامة مثل هذه الورش فى اطار جهودها لضمان حرية الممارسة الدينية مجددا امله فى أن تكون الورشة فرصة لدعم الواقع الدينى المتعد بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي امريكي: المسلمين والمسيحيين بالسودان يعيشون "جنبا الى جنب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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