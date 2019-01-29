تجمع المهنيين يعلن عن اكثر من 20 موكبا للتظاهر اليوم الثلاثاء

اعلن تجمع المهنيين السودانين عن تسير اكثر من عشرين موكب جماهيري اليوم الثلاثاء تنطلق الساعة 3ظهرا بدلا عن 1ظهرآ كما كان سائدا في الايام الماضية وبحسب بيان التجمع فان اهم المناطق المستهدفه بالتظاهرات في محلية امدرمان هي المهدواي و شارع الاربعيين سابقا ومحطة سراج في بحري قرر التجمع ان تكون التظاهرات بالمحطة الوسطى وميدان الرابطة ومحطة الكليو في الخرطوم وجه التجمع بالتظاعر في الصحافة شرق تقاطع البيبسي وبري سوق اربعة والجريف غرب في شرق النيل قرر التجمع التظاهر في سوق ستة بالحاج يوسف وتقاطع مستشفي شرق النيل ولفة شارع واحد في امبدة حدد التجمع سوق ليبيا وودالبشير وسوق كرور كنقاط للتظاهر في جبل اولياء وسوق اللفة ( عمارة الدهب )،واللفة صنقعت كما اكد التجمع بان التظاهرات ستبدأ بسوق الوحدة ونوه التجمع الراغبين في التظاهر باهمية الالتزام بسلمية الحراك الجماهيري والتاكيد على حرية التعبيير واعلن التجمع عن غرف طوارئ لاسعاف جرحى التظاهرات

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