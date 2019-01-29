الصين: الأوضاع الحالية بالسودان مؤقتة وقابلة للحل

الخرطوم: السوداني

أكد مستشار الدولة وزير خارجية الصين، وانغ يي، على تطور علاقات بلاده والسودان ووصولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مبيناً وقوف الصين حكومة وشعباً مع السودان للخروج من الأوضاع الحالية والتي وصفها بالمؤقتة والقابلة للحل.

وأشار يي خلال استقباله، المبعوث الخاص للرئيس، عمر البشير، لجمهورية الصين الشعبية، فيصل حسن إبراهيم، إلى ثقة الحكومة الصينية في قدرة السودان على تجاوزها.

من جهته قدّم مساعد الرئيس تنويراً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مؤكداً على استقرار الأحوال الأمنية بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض مدن البلاد التي جاءت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان.

وقدم شرحاً عن التدابير التي قامت بها الحكومة لتجاوز التحديات الحالية، شاكراً الصين حكومة وشعباً على وقفتهم ومساندتهم للسودان لتجاوز الأوضاع الحالية والدعم الذي ظل يتبادله البلدان خلال عمر العلاقات التي تمتد لأكثر من ستة عقود.