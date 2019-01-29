العثور على تاجر شهير بالجريف شرق مقتولاً داخل شقته

الخرطوم: الصيحة شهد حي الجريف بشرق النيل بولاية الخرطوم، جريمة مأساوية، فقد عُثر على تاجر شهير بسوق حلة كوكو مقتولاً داخل شقته بالحي. وكشفت تحقيقات الشرطة أن الرجل لديه أموال طائلة، وشوهد في آخر ظهور له في صلاة الصبح أمس بالمسجد القريب من عمارته التي يقيم في شقة بداخلها. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

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