و بعد “نهار” .. قد لا يلوح نهار !!

حينما يظل السيد الدكتور “أحمد بابكر نهار” وزيراً في حكومات الإنقاذ المتعاقبة لنحو (16) عاماً متواصلة ، ثم يغادرها قبل (4) شهور فقط ، ليحل محله في التعديل الوزاري الأخير أحد قيادات حزبه وزيراً للثقافة والسياحة السيد “عمر سليمان” ، ثم يفاجئنا السيد “نهار” ببيان مفاجئ يقرر فيه باسم المكتب القيادي لحزبه فض الشراكة مع المؤتمر الوطني ، ويتجاوز ذلك مباشرةً إلى مطالبة الرئيس “البشير” بالتنحي ، فإن على المؤتمر الوطني أن يتلّفت يميناً ويساراً .. أماماً وخلفاً ، وأن يتدبر أمره سريعاً ، فلا يخدعن أحدٌ في قيادة الدولة نفسه بأن هناك (أحزاب حوار وطني) قوية .. ووفية .. وصامدة في خندق المواجهة والتحدي .
حزب “أحمد نهار” .. (الأمة الفيدرالي) .. هو الحزب الثاني في حصاد انتخابات 2015 بعد المؤتمر الوطني ، ولهذا فإنه أحد أهم الحلفاء قبل .. وبعد الحوار الوطني .
قفز “نهار” من المركب ، وضرب مثلاً جديداً في خيانة العهود والمواثيق في السياسة السودانية ، فالمؤتمر الوطني الذي صبر على “نهار” وزيراً لـ(16) عاماً ، خذله “نهار” في معركة (شهر واحد) !!
قفز “نهار” من المركب ، وقد سبقه “غازي العتباني” و”حسن رزق” و”كمال عمر” ورهط من كوادر (المؤتمر الشعبي) ، و”محمد علي الجزولي” المنظّر الحقيقي لمنبر السلام (غير العادل) الذي عبأ الشماليين والجنوبيين بمشاعر الفتنة والكراهية ، وصولاً لفكرة تقسيم السودان وتمزيق البلد العظيم الذي كان واحداً موحداً .
لا نقول للرئيس “البشير” والمؤتمر الوطني : الحمد لله الذي أذهب عنكم الأذى وعافاكم ، فالأذى مستمر ، والقفز من السفينة مستمر ، ولكني أقول لكم : لا توهموا أنفسكم بما يسمى أحزاب الحوار الوطني ، تعاملوا مع الواقع الجديد كما هو ، هناك متغيرات كبيرة وقاسية في الساحة السياسية ، فإنكم اليوم إن تنازلتم لا تتنازلون للحزب الشيوعي والقوى الرافضة للحوار ، لا .. بل تتنازلون لشعب مصدوم ومجروح ، يحتاج لمن يُخفف عنه وطأة الحزن ، ويغسل وجدانه من آثار الدماء والدموع .
المشهد الآن ليس فيه (قوى حوار) .. فقد فر أكبر أحزاب الحوار ، و(قوى رافضة للحوار) .. انتهت تماماً صلاحية هذا التصنيف !
المشهد الآن مختلف ومتغير ، ويحتاج لتنازلات سياسية مهمة ، دون سقف تنحي الرئيس .
كما أن الواقع المتردي يستوجب أن تكون التنازلات أعلى من سقف تعديل وزاري محدود ، لا يُحرك ساكناً ، ولا يوقف مُتحركاً .
عليكم أن تفهموا سريعاً ، فبعد “نهار” ، قد لا يلوح نهار !!
كانت هذه تفاصيل خبر و بعد “نهار” .. قد لا يلوح نهار !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.