أقدم مواطن سوداني مقيم بمدينة جدة السعودية على رفع ورقة مكتوب عليها شعار الثورة السودانية هذه الأيام (تسقط بس) وذلك خلال مباراة يوفنتوس وميلان في السوبر الايطالي الذي احتضنه ملعب “الجوهرة” بمدينة جدة في 16 يناير الجاري وكسبه رفاق الدون بهدف وحيد. ووفقاً لما نقل عن الناشط السعودي حمود العوني فقد رفع السوداني المقيم بجدة اللافتة أثناء سير المباراة وقام بتصويرها عبر كاميرا هاتفه. ويشير موقع النيلين إلى الخطوة التي أقدم عليها المقيم السوداني قد وجدت حظها من التداول والشهرة حيث تم تداولها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي العربية وخصوصاً (تويتر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. شعار الثورة السودانية (تسقط بس) يرفع خلال مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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