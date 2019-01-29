مولودية يطرح 25 ألف تذكرة لمباراة المريخ

طرح نادي مولودية الجزائر 25 ألف تذكرة أمام جماهيره لدخول ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر الخميس المقبل لمساندة الفريق أمام المريخ في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية . فيما تقرر أن ينعقد الاجتماع الفني للمباراة مساء الأربعاء بحضور ممثلين لناديي المريخ والمولودية وطاقم التحكيم التونسي بقيادة حكم الوسط يوسف السرايري . على صعيد أخر مثل لاعب المولودية شريف الوراني أمام لجنة التحقيق ظهر اليوم بعد تعاطيه مواد محظورة في لقاء المولودية وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري وتم إيقافه على إثرها وكشفت وسائل إعلام جزائرية وبحسب صحيفة الصدى، أن عقوبة اللاعب قد تصل للإيقاف لمدة أربع سنوات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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