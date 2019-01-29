اجري السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اتصالاً هاتفياً امس الاثنين بالفنان الكبير عبدالكريم الكابلي ليطمئن علي صحته بعد اجرائه لعملية جراحية بولاية ميتشجان بالولايات المتحدة. وكان الرئيس البشير قد أوفد سفير السودان بواشنطن محمد عطا المولي، لزيارة الكابلي بمنزله بفرچينا عقب عودته من رحلة الاستشفاء، واصطحب السفير معه حرمه د. مها الشيخ وأعضاء البعثة السودانية بواشنطن. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 تمني البشير، خلال الاتصال الهاتفي تمام العافية وكمال الصحة للأستاذ الكابلي حيث ذكر له : (أن الجميع في انتظار تحسٌن صحتك وصوتك وعودتك للسودان للغناء الجميل مرة أخرى). من جانبه قدم الفنان الكابلي الشكر الجزيل للسيد الرئيس علي اتصاله وحرصه علي التواصل، مٌبدياً سعادته وأسرته بهذا التواصل متمنياً من الله أن يحفظ السودان وأهلة، كما تقدم وأسرته بالشكر للسيد السفير ووفده علي الزيارة وتسهيل التواصل مع السيد رئيس الجمهورية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس الجمهورية يطمئن على صحة الفنان عبدالكريم الكابلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.