النائب العام يقف على تحريات الأحداث الأخيرة

اجتمع النائب العام مولانا عمر احمد محمد بمكتبه اليوم برؤساء قطاعات النيابة العامة بولاية الخرطوم وكلاء النيابة المتحرين في البلاغات الناتجة عن إحداث المظاهرات واستمع إلى شرح تفصيلي عن سير التحريات وماتم إنجازه واطمأن سيادته على سيرها.
وأكد سيادته على ضرورة أن تضطلع النيابة بدورها المنوط بها في سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود اتساقا مع القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا جميع المواطنين بالاستمرار في الإدلاء بشهاداتهم والإفادة عن أي معلومات تفيد التحريات أو تعين النيابة في الوصول للجناة لتقديمهم أمام القضاء .
وأشار إلى أنه استجابة لتوجيهات النيابة العامة السابقة تقدم عدد من الشهود وأدلو بإفاداتهم برئاسة النيابة العامة وفي نيابات ولاية الخرطوم المختلفة.
كما انتقلت النيابة العامة الى مواقع الأحداث ومنازل بعض المبلغين واستجوبت عددأ إضافيا من الشهود وأهالي المتوفين.
كما أشاد سيادته بتعاون كافة جهات إنفاذ القانون والمؤسسات الصحية وثمن الثقة التي أولاها المواطنين للنيابة العامة كجهة مستقلة تتولى التحري.
وقد وجد جهد وكلاء النيابة في التحريات تقدير النائب العام والذي طالب باستمرار التحري بذات الجهد والتفاني امتثالا للمسؤولية المهنية.
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