القاهرة: 130 مليون دولار فقط حجم الاستثمارات السودانية في مصر

وأكدت البسيوني، خلال عرض تقديمي بمركز رجال الأعمال المصاحب لمعرض الخرطوم الدولي، أن عجز الميزان التجاري المصري لصالح دولة السودان والذي وصل إلى 43 مليون دولار، وأشارت إلى اتجاه مصر لزيادة الواردات من السودان.
وقالت إن الصادرات السودانية لمصر في جانب صادر الثروة الحيوانية بلغت 65% من جملة الصادرات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات السودانية في مصر بلغ 130 مليون دولار، تتركز في الاستثمارات الصناعية والخدمية، بيد أن الاستثمارات المصرية في السودان بلغت 799 مليون دولار.وأشارت إلى عدد من الموضوعات التي يجري التنسيق حولها بين البلدين، وعلى رأسها تعزيز المشاركة في المعارض وإقامة منطقة مصرية صناعية في منطقة الجيلي، بجانب إقامة منتدى مصري سوداني في مصر.
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