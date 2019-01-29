نهار: قيادات بالوطني هنأتني على الانسحاب من الحكومة

سخر رئيس الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار من شروع قيادات بالحزب في تجميد نشاطه، وقطع بأن لا أحد يستطيع تجميد نشاطه إلا عبر المؤتمر العام.

وأكّد نهار أن قرار فض الشراكة تم التوقيع عليه من قبل الرافضين للانسحاب في اجتماع المكتب القيادي للحزب.