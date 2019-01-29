حاتم السر يكشف تفاصيل الاتفاق مع " الفلبينية" لإدارة الميناء الجنوبي

وصل إلى بورتسودان وزير النقل حاتم السر على رأس وفد من وزارته لاحتواء احتجاجات عمال الموانئ، وقال إن الاتفاق مع الشركة الفلبينية جاء بعد دراسات وإجراءات ومفاوضات امتدت ثلاث سنوات وهو جزء من سياسات الدولة في تحديث الميناء الجنوبي ببورتسودان وتحسين معدلات المناولة والتشغيل.

وأضاف: “إننا ماضون في الاتفاق ومستعدون لتنوير الناس بفحواه وليس لدينا سر نتكتم عليه أو شئ نخاف منه”.

وأعلن السر أنه وصل إلى بورتسودان للجلوس مع الجميع وعقد مؤتمر صحفي للإجابة عن كل الأسئلة التي تدور في الأذهان.

في السياق، أغلق عمال الميناء، مداخل ومخارج المحطة بوضع حاويات يصل طولها 4 أقدام على الأبواب لمنع دخول مناديب الشركة للمحطة وتم إيقاف مناولة الحاويات من وإلى السفن بجميع أرصفة الميناء، الأمر الذي أعاق حركة المناولة.

وأفلحت جهود قادتها السلطات مع إدارة الميناء في فك الإضراب واستئناف العمل مقابل التعهد بعدم السماح لمناديب الشركة بدخول المحطة.

ودخل عمال محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان في إضراب عن العمل ، امتد لأربع ساعات احتجاجاً على توقيع وزارة النقل اتفاقاً مع شركة فلبينية ينص على منح الشركة امتياز إدارة وتشغيل المحطة لعشرين سنة قادمة.