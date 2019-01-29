وأضاف: “إننا ماضون في الاتفاق ومستعدون لتنوير الناس بفحواه وليس لدينا سر نتكتم عليه أو شئ نخاف منه”.
وأعلن السر أنه وصل إلى بورتسودان للجلوس مع الجميع وعقد مؤتمر صحفي للإجابة عن كل الأسئلة التي تدور في الأذهان.
في السياق، أغلق عمال الميناء، مداخل ومخارج المحطة بوضع حاويات يصل طولها 4 أقدام على الأبواب لمنع دخول مناديب الشركة للمحطة وتم إيقاف مناولة الحاويات من وإلى السفن بجميع أرصفة الميناء، الأمر الذي أعاق حركة المناولة.
وأفلحت جهود قادتها السلطات مع إدارة الميناء في فك الإضراب واستئناف العمل مقابل التعهد بعدم السماح لمناديب الشركة بدخول المحطة.ودخل عمال محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان في إضراب عن العمل ، امتد لأربع ساعات احتجاجاً على توقيع وزارة النقل اتفاقاً مع شركة فلبينية ينص على منح الشركة امتياز إدارة وتشغيل المحطة لعشرين سنة قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم السر يكشف تفاصيل الاتفاق مع " الفلبينية" لإدارة الميناء الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.