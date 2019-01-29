شمال دارفور تُدشن مشروع الطاقة الشمسية

دشنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ، مشروع أنظمة الطاقة الشمسية في الفاشر بولاية شمال دارفور، بتشريف ممثل الوالي وزير الصحة مروان التجاني، وحضور وزير البنى التحتية ورئيس المجلس التشريعي بالولاية ومعتمدي المحليات. وأكد المهندس مدير إدارة كهرباء الريف بالشركة صلاح تبلدي، بداية العمل فوراً في تركيب 500 من الأنظمة بمحلية مليط و100 نظام بمحلية الطويشة. وقد قوبل المشروع باستحسان كبير، وعبر المواطنون عن استعدادهم وجاهزيتهم الكلية لشراء الانظمة بالبيع المباشر أو عبر تمويل مصرف الادخار.

وقد قوبل المشروع باستحسان كبير، وعبر المواطنون عن استعدادهم وجاهزيتهم الكلية لشراء الانظمة بالبيع المباشر أو عبر تمويل مصرف الادخار.

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