زعيم المعارضة في فنزويلا: أنا الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد

ذكر خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلي الذى أعلن نفسه رئيسا انتقاليا الأسبوع الماضى، لهيئة إذاعة وتلفزيون ألمانية أنه الرئيس الشرعى الوحيد للبلاد. وقال جوايدو الذى تدعمه الولايات المتحدة ومعظم دول نصف الكرة الغربى، إن الانتخابات التى أتت بالرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو لفترة ثانية شابها تزوير وإنه يتعين على مادورو الاستقالة للسماح بإجراء اقتراع جديد نزيه. وأضاف لهيئة (إيه.آر.دى) للإذاعة والتلفزيون "أنا الرئيس الشرعى الوحيد لفنزويلا... لم تكن هناك انتخابات فى 2018. فترة مادورو فى السلطة انتهت لذلك وجوده فى الحكم غير شرعى وهو يحكم مثل ديكتاتور".

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