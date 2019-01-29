صبري محمد فضل يدير مباراة نصر حسين داي وبيترو اتلتيكو في مجموعات الكونفدرالية

سيدير الحكم السوداني صبري محمد فضل لادارة مباراة نصر حسين داي الجزائري وبيترو اتلتيكو الانغولي في الثالث من فبراير المقبل بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر في افتتاح مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. ويتواجد نصر حسين داي وبيترو اتلتيكو ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك المصري وقورماهيا الكيني. يذكر أن الهلال يمثل السودان في مجموعات الكونفدرالية ويلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب زيسكو وناكانا الزامبيين وأشانتي كوتوكو الغاني، وسيبدأ مشواره في المجموعات باستضافة اشانتي كوتوكو في الثالث من فبراير المقبل بالجوهرة الزرقاء بأم درمان.

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