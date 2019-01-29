تعرف علي تفاصيل مشروع الحوسبة بالنيل الابيض

أعلن وزير التربية الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية النيل الأبيض، نصر الدين محمد آدم، عن حوسبة 90% من مرتبات العاملين بالولاية، وأشار إلى إجازة مجلس وزراء حكومة الولاية لتقرير وزارة المالية حول حوسبة المرتبات.

وترأس والي الولاية، د. أبوالقاسم الأمين بركة، الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة الولاية.

وقال نصر إن الاجتماع ناقش تقارير وزارات المالية والاقتصاد, الصحة والتنمية الاجتماعية والإنتاج والموارد الاقتصادية، وأشار إلى أنه تمت إجازة تقرير وزارة المالية حول حوسبة المرتبات التي وصلت إلى 90%.

وأضاف آدم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشاريع الزراعية وسير الموسم الزراعي الشتوي والاستزراع السمكي، وأشار إلى أن الموسم الشتوي يبشر بإنتاجية عالية بفضل التأسيس الجيد للمحاصيل وفي مجال الصحة.