دبجو يعيد هيكلة حركته

أصدر رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة مع الحكومة، العميد بخيت عبد الكريم دبجو، الأحد قراراً بتعيين مستشارين لرئيس الحركة، وهم: حقار عبد الله جمعة دارمسا وعلي عبد الرحمن بشارة. كما أصدر دبجو، بحسب سونا، قراراً بتعيين أمناء للمكتب التنفيذي للحركة، حيث عين عثمان نهار أمينا لأمانة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية و النور عبد الكريم عز الدين لأمانة شؤون الرئاسة، وأحمد بشارة الدوم لأمانة التنظيم والإدارة، و أحمد عبدالمجيد أمينا لأمانة الثقافة والإعلام، وعدد آخر من الأمانات. وكان دبجو قد أصدر قراراً في اكتوبر الماضي، حل بموجبه المجلس التشريعي والمكتب التنفيذي للحركة، وذلك استناداً للنظام الأساسي للحركة ليتم تشكيله لاحقاً في إطار مراجعة الأداء.

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