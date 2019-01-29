الخرطوم والوساطة الافريقية تقدمان مقترحات لفرقاء افريقيا الوسطى

قدم الاتحاد الأفريقي والوساطة السودانية مشروع ورقة للحكومة والفصائل المسلحة بأفريقيا الوسطى مع بعض الملاحق التفصيلية للتوقيع عليها، في وقت أكد فيه الوساطة السودانية جدية كافة الأطراف بأفريقيا الوسطى في تحقيق السلام ببلادهم.
وقال رئيس الوساطة السودانية بالمفاوضات، عطا المنان بخيت، إن الورقة التي قدمها الاتحاد الأفريقي للأطراف المتفاوضة، شملت مقترحات حول ملف الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وقسمة السلطة والثروة وإدماج الفصائل المسلحة في الجيش الحكومي، مبيناً أن الوساطة في انتظار ردود الأطراف على الورقة التي قدمت لهم، متوقعاً استلام رد الأطراف خلال الساعات القادمة.
وأعلن بخيت جدية حكومة بانغي والفصائل المسلحة للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الملفات والقضايا العالقة بينهم، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي والوساطة السودانية تعملان على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المفاوضة.
ويجاور السودان افريقيا الوسطى من الناحية الغربية عند إقليم دارفور.
وكان البلدين الجارين قد نشرا قوات مشتركة لحماية الحدود في عام 2004.
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