الخرطوم والوساطة الافريقية تقدمان مقترحات لفرقاء افريقيا الوسطى

قدم الاتحاد الأفريقي والوساطة السودانية مشروع ورقة للحكومة والفصائل المسلحة بأفريقيا الوسطى مع بعض الملاحق التفصيلية للتوقيع عليها، في وقت أكد فيه الوساطة السودانية جدية كافة الأطراف بأفريقيا الوسطى في تحقيق السلام ببلادهم.

وقال رئيس الوساطة السودانية بالمفاوضات، عطا المنان بخيت، إن الورقة التي قدمها الاتحاد الأفريقي للأطراف المتفاوضة، شملت مقترحات حول ملف الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وقسمة السلطة والثروة وإدماج الفصائل المسلحة في الجيش الحكومي، مبيناً أن الوساطة في انتظار ردود الأطراف على الورقة التي قدمت لهم، متوقعاً استلام رد الأطراف خلال الساعات القادمة.