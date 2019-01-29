بسبب المخدرات والسلاح.. خلافات كثير بين القيادات الحوثية

أكد مصدر مقرب مما يسمى المجلس السياسي في صنعاء، اليوم الثلاثاء، وجود خلافات كبيرة داخل المجلس تُهدد بالإطاحة برئيسه مهدي المشاط، بسبب تنازع قيادات كبرى على إيرادات تجارتي الأسلحة والمخدرات.
وقال المصدر لصحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن سبب "الخلافات ليس مصلحة اليمن بل بسبب ترتيب أوضاع القيادات الحوثية التي تتقاسم الإيرادات المالية، من تجار أسلحة ومخدرات، يتولونها لصالح هذه القيادات".
وأضاف أن شرارة الخلاف زادت بعد محاولات المشاط إقناع عدد من القيادات بمنع بيع المخدرات للمشرفين الحوثيين في الجبهات وتوزيعها عليهم بالمجان، وبيعها للمقاتلين بأسعار مخفضة، الأمر الذي رفضه تجار المخدرات الذين طالبوا من المشاط بإجبار تاجري الأسلحة فارس مناع وطلال عقلان، بتوزيع الأسلحة المهربة مجاناً، وهو ما رفضه فريق تجارة السلاح في المجلس الحوثي، لترتفع درجة التوتر والاحتقان.
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