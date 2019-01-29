جنوب دارفور: تخصيص 30 ألف قطعة للنازحين العائدين

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، تخصيص 30 ألف قطعة سكنية للنازحين العائدين للولاية، في وقت قالت فيه إن هنالك تصاعد في مستويات العودة الطوعية.

وبحسب وزير التخطيط العمراني بالولاية، طه عبد الله، فإن الأراضي السكنية المخصصة تم تخطيطها بمحليات "السلام وسانية دليبة وقريضة" كمرحلة أولى.