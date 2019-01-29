قيادي بـ"الامة" يتسأل عن أفكار المهدي للشباب

أكد رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي، د. آدم موسي مادبو أن أفكار الصادق المهدي ليس بها جديد ليتبناها الشباب لحل مشاكل البلاد.

وتساءل مادبو عن أسباب تأخر المهدي في إطلاق دعواته الأخيرة، مؤكداً أنه لايوجد إتفاق بينهم والمهدي على ذلك مؤكداً إستحالة المضي معه في هذه الدعوات.

وأشار مادبو وفقاً لـ(smc)، إلى أن الصادق ومنذ وصوله إلى الخرطوم لم يعقد إي إجتماعات مع تيارات الأمة.