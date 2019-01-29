أكد رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي، د. آدم موسي مادبو أن أفكار الصادق المهدي ليس بها جديد ليتبناها الشباب لحل مشاكل البلاد.
وتساءل مادبو عن أسباب تأخر المهدي في إطلاق دعواته الأخيرة، مؤكداً أنه لايوجد إتفاق بينهم والمهدي على ذلك مؤكداً إستحالة المضي معه في هذه الدعوات.وأشار مادبو وفقاً لـ(smc)، إلى أن الصادق ومنذ وصوله إلى الخرطوم لم يعقد إي إجتماعات مع تيارات الأمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"الامة" يتسأل عن أفكار المهدي للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.