وزارة المواصلات: بدء تسجيل المركبات إلكترونيًا من الغد

أعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات، بأن التسجيل الإلكترونى للمركبات بالرسائل النصية يبدأ اعتباراً من يوم غداً الثلاثاء عبر الرقم 7474.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل الإلكترونى للمركبات يوم السبت من خلال التسجيل على موقع إلكترونى، وتعزم الوزارة مواصلة التسجيل الميدانى للمركبات كافة.

وحثت الوزارة المواطنيين على التسجيل الصحيح حفاظاً على حقوقهم، وأشارت فى تعميم إعلامى إلى أن إكمال عمليات التسجيل تنبنى على رقم اللوحة والرقم الوطنى ورقم الهاتف ونوع الوقود المستخدم.

وتسعى الحكومة لحوسبة كل الاعمال وصولاً للحكومة الإلكترونية التي أصبحت تُنتهج بشكل كبير في القطاعات العامة والخاصة في السودان.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أقرت بأن وسائل التحصيل وخدمات الدفع مازالت تقليدية في البلاد، وأشارت إلى أن العالم قطع شوطاً كبيراً في مايتعلق بخدمة الدفع الألكترونية، كما أن خدمة التسجيل الإلكتروني للمركبات تعمل بفاعلية كبيرة في العديد من دول الشرق الأوسط بجانب أوروبا واسيا وغيرها.

ودُشن في بداية العام الحالي حملة خدمات الدفع الالكتروني في جميع ربوع البلاد، للتحول تدريجياً من التعامل بالكاش الي الجانب الإلكتروني .

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى كان قد دشن أول سوق للدفع الإلكتروني بولاية الخرطوم بمنطقة الكلاكلة اللفة بمحلية جبل أولياء، بحضور وزير الإعلام والاتصالات، ووزير الدولة بمجلس الوزراء ومحافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير .