تعرف علي مواجهات الجولة الرابعة والعشرون في الدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي اليوم، حيث ستتاح الفرصة أخيرا أمام حامل اللقب مانشستر سيتي للضغط على المتصدر ليفربول ، مع تطلع السيتي إلى تقليص الفارق عبر مباراته أمام مضيفه نيوكاسل.

ويسعى السيتي إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن ليفربول إلى نقطة واحدة ، ليواجه الأخير ضغوط ضرورة الفوز على ليستر سيتي مساء غدًا الأربعاء لاستعادة فارق الأربع نقاط.

وكان السيتي قد تقدم خطوة مهمة في صراع الصدارة عندما قلص الفارق إلى أربع نقاط في بداية العام الحالي ، إثر فوزه على ليفربول ، الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب ، 2 / 1 .

ولكن في كل من الجولتين التاليتين ، خاض ليفربول مباراته قبل السيتي ، لتقع ضغوط ضرورة الفوز على كاهل السيتي في المرتين لمواصلة ملاحقة ليفربول.

ويخوض السيتي مباراة الغد بثقة عالية بعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في كل المسابقات ، وينفرد بالمركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه توتنهام صاحب المركز الثالث ، بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بفارق نقطتين أمام أقرب مراكز الهبوط.

ومع ذلك ، أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ، تمسكه بعدم الإفراط في الثقة قبل مواجهة نيوكاسل ، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي منصب على مباراة اليوم ، علما بأن الفريق يواجه أرسنال في المرحلة التالية.

وقال جوارديولا "أعتقد أنه لا يمكن لأي فريق الشعور بالاطمئنان قبل مواجهة نيوكاسل. سنخوض هذه المباراة أولا وبعدها يأتي وقت التفكير بشأن أرسنال... فالمباراة المقبلة هي المباراة المهمة."

أما ليفربول ، فلم يخض منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع ، حيث كان قد خرج بالفعل من منافسات البطولة ، وهو ما منح لاعبيه فترة راحة أطول.

وقال ساديو ماني مهاجم ليفربول "كان جيدا بالنسبة لنا أن نحصل على راحة لأيام ، وأن يعود عدد من لاعبينا المصابين... لا يزال لدينا فريق قوي. واللاعبون المتواجدون يمكنهم تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفريق."

و يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدير الفني أولي جونار سولسكاير ، عندما يستضيف بيرنلياليوم على ملعب "اولد ترافورد".

وحقق يونايتد الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن تحت قيادة سولسكاير ، منذ توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.

وبات مانشستر يونايتد متأخرا فقط بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع ، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال أندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "لا يفترض بنا أن ننشغل كثيرا بجدول الدوري. فلا يزال أمامنا العديد من المباريات في الدوري ، لذلك علينا التركيز في كل مباراة على حدة."

وأضاف "الآن نفكر بشأن المباراة المقبلة أمام بيرنلي. فهي مباراة مهمة."

ويستضيف أرسنال فريق كارديف سيتي في افتتاح منافسات الجولة، حيث يسعى المدفعجية لتعويض خروج الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد الجمعة الماضي.