السجون بولاية "جونقلي": تفتقر للاحتياجات الأساسية من الغذاء والأدوية

قال مدير إدارة السجون في ولاية جونقلي بدولة جنوب السودان، إن الافتقار إلى التمويل يعيق توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء في سجون الولاية.
و قال ألفريد منيانق جوك مدير دائرة السجون في الولاية، في تصريحات صحفية، إن السجون في جميع أنحاء الولاية تفتقر إلى الخدمات الصحية من الأدوية اضافة إلى المواد الغذائية للنزلاء.
وتابع قائلاً : "كنا في السابق نقدم ثلاث وجبات كل يوم الآن، بسبب الموارد المحدودة ، نحن نقدم وجبة واحدة فقط، ايضاً لا يوجد خدمات صحية بالسجن ".
وأضاف منيانق : "أننا نأخذ النزلاء إلى العيادات الخاصة والمستشفى عندما يكونوا مرضى".
وأشار منيانق إلى وجود "235" نزيلاً في سجن بور و "83" نزيلاً في مدن دوك وتويج ، الأمر الذي يضيف الضغط على السجون بسبب الاكتظاظ ، و تأخير تقديم الجناة للمحاكمة .
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