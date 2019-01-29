مقترحات لفرقاء أفريقيا الوسطى .. تعرف علي التفاصيل

قدم الإتحاد الأفريقي والوساطة السودانية مشروع ورقة للحكومة والفصائل المسلحة بأفريقيا الوسطى مع بعض الملاحق التفصيلية للتوقيع عليها، وأكدت الوساطة السودانية جدية كافة الأطراف بأفريقيا الوسطى في تحقيق السلام ببلادهم. وقال رئيس الوساطة السودانية بالمفاوضات السفير عطا المنان بخيت إن الورقة التي دفع بها الإتحاد الأفريقي للأطراف المتفاوضة شملت مقترحات حول ملف الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وقسمة السلطة والثروة وإدماج الفصائل المسلحة في الجيش الحكومي. وأفاد أن الوساطة في إنتظار ردود الأطراف على الورقة التي قدمت لهم، متوقعاً إستلاف رد الأطراف خلال الساعات القادمة. وأعلن بخيت جدية حكومة بانغي والفصائل المسلحة للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الملفات والقضايا العالقة بينهم، مؤكداً أن الإتحاد الأفريقي والوساطة السودانية تعملان على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المفاوضة.

وأعلن بخيت جدية حكومة بانغي والفصائل المسلحة للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الملفات والقضايا العالقة بينهم، مؤكداً أن الإتحاد الأفريقي والوساطة السودانية تعملان على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المفاوضة.

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