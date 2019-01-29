مواجهات حركات دارفور بليبيا تؤدي لمقتل وجرح العشرات

وقال القيادى المنشق عن حركة العدل والمساواة عبد الله إسحق إن الصدامات وقعت بين الطرفين بسبب خلافات حول توزيع دعومات لوجستية قدمت للحركات بليبيا.
وتابع أسحق أدت لمشادات كلامية بين بعض القيادات وتطورت الى مواجهات مسلحة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.وأشار وفقاً لـ(smc) إلى أن الأحداث وقعت بالقرب من مدينة الكفرة.
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