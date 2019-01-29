مواجهات حركات دارفور بليبيا تؤدي لمقتل وجرح العشرات

لقى ما لا يقل عن (7) من متمردي حركات دارفور بليبيا مصرعهم وجرح العشرات خلال مواجهات عنيفة بالقرب من مدينة الكفرة جنوب ليبيا، بين مجموعة تتبع لحركة جبريل ابراهيم ومجموعة يوسف كرجكولا التابع لحركة المتمرد عبد الواحد .

وقال القيادى المنشق عن حركة العدل والمساواة عبد الله إسحق إن الصدامات وقعت بين الطرفين بسبب خلافات حول توزيع دعومات لوجستية قدمت للحركات بليبيا.

وتابع أسحق أدت لمشادات كلامية بين بعض القيادات وتطورت الى مواجهات مسلحة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وأشار وفقاً لـ(smc) إلى أن الأحداث وقعت بالقرب من مدينة الكفرة.