حزب الأمة الفيدرالي مستمر مع الحكومة وينفي انسحابه

أعلن حزب الأمة الفيدرالي بولاية جنوب دارفور، استمراره في حكومة الوفاق الوطني، وذلك عقب إعلان رئيس الحزب بابكر نهار الانسحاب من الحكومة. وأكد الحزب في بيان أمس الإثنين، التفافه حول القيادة الجديدة لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي. وقال رئيس الحزب وزير الحكم المحلي بالولاية الجار بشارة، إن قرار الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني يفتقد للمؤسسية والشورى وهو خروج غير مرتب وفيه الكثير من العيوب.

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