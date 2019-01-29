الإمارات وقطر في نصف نهائي تاريخي بكأس أمم آسيا

يستضيف ملعب محمد بن زايد مباراة الإمارات وقطر في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

وتأهل منتخب الإمارات لنصف نهائي أمم آسيا من بوابة إقصاء منتخب أستراليا حامل اللقب بهدف نظيف بينما صعدت قطر بعد الفوز على كوريا الجنوبية.

ويتطلع منتخب الإمارات للتأهل لنهائي أمم آسيا للمرة الثانية في تاريخه بالاعتماد على عناصر الخبرة مثل علي مبخوت وإسماعيل مطر وأحمد خليل.

ويطمح منتخب قطر لكتابة التاريخ والتأهل للنهائي على حساب الإمارات بعدما تأهل لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب قطر في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة وحافظ على نظافة شباكه طوال مشواره في أمم آسيا.

ويلعب الفائز من مباراة الإمارات وقطر مع اليابان في المباراة النهائية والتي تأهلت بعد الإطاحة بإيران.

اليابان تنتظر الإمارات أو قطر في النهائي

تأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والعرض على نظيره الإيراني، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف النهائي.

وسجل يويا أوساكو (56 و67 من ضربة جزاء) وجينكي هاراجوتشي (90+1) أهداف الفوز لصالح المنتخب الياباني.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وكان المنتخب الياباني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على تركمانستان 3-2 و عمان 1-0 وأوزبكستان 2-1، وفاز في الدور دور الـ16 على السعودية 1-0، وعلى فيتنام 1-0 في الدور ربع النهائي.

في المقابل تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على اليمن 5-0 وفيتنام 2-0 وتعادله أمام العراق بدون أهدف، وتغلب في دور الـ16 على عمان 2-0 ثم فاز على الصين 3-0 في ربع النهائي.