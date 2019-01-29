5 قرارات هامة من الاتحاد السعودي لكرة القدم

كشف محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين كلا من أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية الاتحاد خلال الفترة الحالية.
وقال محمد الشيخ لإذاعة "يو إف إم": "استقالة 3 من أعضاء اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية، وتم تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس عضوين في الاتحاد".
وأشار الشيخ إلى أن لجان اتحاد كرة القدم مستقلة بذاتها ولا يتدخل في عملها أحد.
وسبق أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تأجيل النقاش في مستقبل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي حتى استلام التقارير الفنية والإدارية.
وأقر اتحاد القدم بإقالة الأسترالي جيمس كيتشينج من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق مع تعيين الدكتور أيمن الرفاعي خلفًا له، كما أكد اتحاد القدم على تعيين عبد الإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات.
كما قرر اتحاد القدم كذلك تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة مستقبل عدد الأجانب في الدوري السعودي.
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